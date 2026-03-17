На Земле 19 марта ожидается сильная магнитная буря

На Земле в четверг, 19 марта, ожидается сильная магнитная буря, причиной которой стала мощная вспышка, произошедшая вчера на Солнце. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
«Приход плазменного облака к планете ожидается в четверг, 19 марта 2026 года, в диапазоне от 4 до 6 утра», — рассказали ученые.
Сила ожидаемой бури составит от G2 до G3 (сильный уровень). Она будет относительно короткой и продлится около 10 часов.
Напомним, 16 марта на Солнце произошла мощная вспышка, которая длилась более получаса. Источником активности стала группа солнечных пятен 4392.