Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле 19 марта ожидается сильная магнитная буря

Сила предстоящей магнитной бури составит от G2 до G3.

Источник: Аргументы и факты

На Земле в четверг, 19 марта, ожидается сильная магнитная буря, причиной которой стала мощная вспышка, произошедшая вчера на Солнце. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

«Приход плазменного облака к планете ожидается в четверг, 19 марта 2026 года, в диапазоне от 4 до 6 утра», — рассказали ученые.

Сила ожидаемой бури составит от G2 до G3 (сильный уровень). Она будет относительно короткой и продлится около 10 часов.

Напомним, 16 марта на Солнце произошла мощная вспышка, которая длилась более получаса. Источником активности стала группа солнечных пятен 4392.