Калининградцы назвали идеальную продолжительность отпуска

Четыре недели нужно для идеального отдыха. Так считает большинство калининградцев, свидетельствует опрос сервиса SuperJob.
Короткие периоды каникул нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 4% участников опроса.
Двумя неделями готовы ограничиться 14% калининградцев, тремя уже 17%. 25% хотят ничего не делать больше месяца.
Интересно, что мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отпуск. Женщины же согласны на две-три недели отдыха, после которых готовы вернуться к работе.
При этом желающих отдыхать дольше среди опрошенных с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц больше, чем среди тех, кто получает меньше.