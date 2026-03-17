Общественная палата Воронежа займется мониторингом работы УК и транспорта

Общественная палата Воронежа восьмого созыва начала реализацию плана на 2026 год. О проделанной работе и предстоящих мероприятиях рассказал на планерке в городской администрации председатель Общественной палаты Николай Репников. Планерное совещание прошло под председательством мэра Сергея Петрина при участии председателя городской Думы Андрея Дьяченко, а также заместителей главы, руководителей профильных управлений, управ и подведомственных учреждений.
Как сообщил Николай Репников, в этом году Общественная палата города совместно с Федерацией тхэквондо организовала новогоднюю елку для детей из многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Еще одним ярким событием стала военно-патриотическая акция «На службе Отечеству» в честь 83-й годовщины освобождения Воронежа. Мероприятие было проведено совместно с Пограничным управлением ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. Несколько уроков мужества провел член Общественной палаты и ветеран Евгений Правдухин.
В 2026 году члены палаты будут не только заниматься патриотическим воспитанием молодежи, поддержкой ветеранов и участников СВО, но и мониторить ситуацию в различных сферах городской жизни. Ключевыми направлениями станут деятельность управляющих компаний и выявление проблем, качество работы общественного транспорта, организация и проведение ремонта дорог и создание доступной среды, а также наблюдение за экологической обстановкой.
Николай Репников выразил надежду на активную вовлеченность воронежцев в мероприятия Общественной палаты.
На совещании также обсуждались итоги работы управления транспорта за 2025 год и задачи на текущий год. Руководитель управления Михаил Шацких сообщил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» частные перевозчики обновили 395 автобусов.
За счет средств облбюджета закуплено десять автобусов особо большого класса на сумму свыше 285 млн рублей и 35 автобусов большого класса на 644,8 млн рублей. В начале 2026 года база техники в автопарках составила 1021 единицу, из них 344 автобуса большого класса, 562 среднего класса, 85 малого класса и 30 троллейбусов.
Чтобы повысить качество обслуживания, управление перевело 11 маршрутов с малого класса на средний, четыре маршрута со среднего класса на большой и два маршрута с большого класса на особо большой. В прошлом году также были запущены новые маршруты №№ 83, 57, 67. В ближайшее время по просьбам воронежцев возобновят работу маршрута № 44 и скорректируют путь следования маршрута № 67.
Отдельно Михаил Шацких рассказал о работе с перевозчиками. Так, в прошлом году было проведено 1091 контрольное мероприятие (в 2024 году — 1028). По результатам транспортным предприятиям направлена 251 претензия. В новых контрактах, которые начали действовать с этого года, также ужесточены требования к выполнению транспортной работы, уточнен порядок контроля и меры ответственности.
В завершение совещания директор Агентства управления проектами Ксения Лютикова доложила об организации проектной деятельности. В текущем году Воронеж примет участие в трех национальных проектах: «Молодежь и дети», «Семья» и «Инфраструктура для жизни».