Еще шесть классов из школ Красноярского края отправлены на дистант из-за ОРВИ

По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, на прошедшей неделе 11 910 жителей с признаками простуды обратились за помощью к врачам, из них 7 554 человека являются жителями краевого центра. При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе эпидемический порог не превысила, отметили в ведомстве. За неделю из-за отсутствия болезни более 20% учащихся на дистанционный формат обучения были отправлены ученики шести классов в школах Красноярска и Рыбинского муниципального округа. Напомним, что до 20 марта красноярцы смогут пройти флюорографическое обследование в мобильных комплексах краевого центра.