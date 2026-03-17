День гречневой каши — открытки

История гречихи на Руси насчитывает много веков. Хотя ботанической родиной гречки считаются Гималаи и Алтай, на славянские земли она попала примерно в VII-VIII веках. Своё название крупа получила благодаря греческим монахам, которые первыми начали её возделывать при монастырях. Существует даже красивая легенда о царевне Крупеничке, похищенной татарами и превратившейся в маленькое коричневое зёрнышко, которое добрая старушка принесла на русскую землю.