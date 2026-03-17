День гречневой каши — открытки

17 марта в России отмечается неофициальный, но очень душевный народный праздник — День гречневой каши. Он посвящён «царице каш», которая издавна считается символом русского гостеприимства, домашнего уюта и богатырского здоровья. В этот день принято вспоминать старую поговорку «Щи да каша — пища наша» и обязательно готовить блюда из гречки.
История гречихи на Руси насчитывает много веков. Хотя ботанической родиной гречки считаются Гималаи и Алтай, на славянские земли она попала примерно в VII-VIII веках. Своё название крупа получила благодаря греческим монахам, которые первыми начали её возделывать при монастырях. Существует даже красивая легенда о царевне Крупеничке, похищенной татарами и превратившейся в маленькое коричневое зёрнышко, которое добрая старушка принесла на русскую землю.
Главные традиции этого дня — варить рассыпчатую гречневую кашу, заправляя её сливочным маслом, луком или грибами. В старину хозяйки соревновались в мастерстве, а готовым угощением непременно делились с нищими, веря, что это принесёт богатый урожай.
