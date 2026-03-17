Международному аэропорту Красноярск назначили нового генерального директора

Совет директоров ООО «Аэропорт Емельяново» утвердил Кирилла Ермакова на должность генерального директора международного аэропорта Красноярск им. Д. А. Хворостовского.

По информации пресс-службы красноярского аэропорта, Кирилл Ермаков окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации и Московский государственный университет по специальности мастер делового администрирования.

С 2016 по 2018 год он работал в международном аэропорту Красноярск в должности заместителя генерального директора по производству. В этот период шло строительство нового терминала. Он занимался организацией технологических процессов обслуживания пассажиров и багажа в новом терминале, а также переводом работы старого терминала в новый.

После работы в Красноярске Кирилл Ермаков присоединился к команде ООО «Шереметьево Хэндлинг», где в течение 4 лет участвовал в создании крупнейшего в стране оператора наземного обслуживания, обеспечивающего полный цикл услуг для самолетов и пассажиров в аэропорту Шереметьево.

С 2022 по 2026 год он возглавил аэропорт Новокузнецк. Под его руководством были реализованы ключевые проекты: построен и введен новый пассажирский терминал, проведен текущий ремонт взлетно‑посадочной полосы, пассажиропоток вырос почти в 2 раза, создана система поддержки молодых специалистов и развития кадрового резерва. Кирилл Ермаков стал финалистом национальной премии «Россия — страна возможностей» и вошел в топ‑100 лучших менеджеров страны.

«Я хорошо знаю аэропорт Красноярск и регион, поэтому моя первоочередная задача — обеспечить развитие аэропорта опережающими темпами. Важно выстраивать работу последовательно и на долгую перспективу. Вместе с командой будем сосредоточены на развитии инфраструктуры, повышении эффективности операционных процессов и создании комфортной среды для пассажиров и партнеров. У аэропорта серьезный потенциал, и наша задача — реализовать его системно», — отметил Кирилл Ермаков.

Напомним, до этого красноярским аэропортом руководил Игорь Ивлиев.

