Юрист Колодяжная объяснила, как получить компенсацию, если тебя заразил коллега

Граждане, заразившиеся инфекционным заболеванием от недобросовестного коллеги на рабочем месте, имеют законное право потребовать материальную компенсацию через суд. Об этом заявила старший преподаватель кафедры трудового права МГЮА Анастасия Колодяжная.
По словам юриста, если будет доказано, что заболевание было следствием действий или, наоборот, бездействия заболевшего сотрудника, пострадавшие могут подать гражданский иск.
Она уточнила, что в его рамках можно потребовать возмещения расходов на лечение и покупку медикаментов, утраченного дохода за период нахождения на больничном, а также компенсации морального вреда.
— Однако нельзя забывать, что понесенные расходы, размер заработной платы и в особенности размер морального вреда подлежат доказыванию со стороны пострадавших лиц, — передает слова Колодяжной ТАСС.
