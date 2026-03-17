ОНПЗ создал условия для подготовки почти 500 квалифицированных рабочих

Обучение, в том числе ведется по направлениям — оператор технологических установок, слесарь по ремонту оборудования и машинист компрессорных установок. Учебные площадки оснащены современными тренажерами, позволяющими отрабатывать реальные производственные задачи. Для студентов программа бесплатна, после окончания они получают возможность трудоустройства на профильные предприятия региона. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время рабочего визита в Омск подчеркнул, что для обеспечения роста и дальнейшего развития промышленности крайне важно не допустить кадровый дефицит. Подготовка квалифицированных рабочих кадров соответствует задачам национального проекта по развитию человеческого капитала.