ОНПЗ создал условия для подготовки почти 500 квалифицированных рабочих

В Омске 450 студентов обучаются по востребованным рабочим специальностям в новом образовательно-производственном кластере, созданном при поддержке нефтеперерабатывающего предприятия и регионального правительства. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе промышленно-экономического колледжа.
Обучение, в том числе ведется по направлениям — оператор технологических установок, слесарь по ремонту оборудования и машинист компрессорных установок. Учебные площадки оснащены современными тренажерами, позволяющими отрабатывать реальные производственные задачи. Для студентов программа бесплатна, после окончания они получают возможность трудоустройства на профильные предприятия региона. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время рабочего визита в Омск подчеркнул, что для обеспечения роста и дальнейшего развития промышленности крайне важно не допустить кадровый дефицит. Подготовка квалифицированных рабочих кадров соответствует задачам национального проекта по развитию человеческого капитала.
«Благодаря “Профессионалитету” Омский НПЗ выстраивает систему подготовки кадров, которая закрывает потребности производства в высококвалифицированных рабочих кадрах. Мы не просто ждем молодых сотрудников, а участвуем в их обучении. Наши специалисты актуализируют программы обучения, чтобы теория не расходилась с практикой и студенты получали именно те компетенции, которые сегодня востребованы производством», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Выпускники кластера получают компетенции, востребованные не только на одном предприятии, но и в смежных отраслях промышленности. Такой подход к подготовке специалистов позволяет синхронизировать учебные программы с актуальными потребностями рынка труда, а также способствует снижению безработицы среди молодежи и повышению конкурентоспособности региональной экономики.