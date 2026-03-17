Специалисты оценят состояния лесов Новосибирской области в 2026 году

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в лесах Новосибирской области проведут масштабный лесопатологический мониторинг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона со ссылкой на филиал ФБУ «Рослесозащита».

Специалисты «Центра защиты леса» уже сформировали пообъектный план наблюдений на ближайший полевой сезон. Работы охватят сразу два региона — Новосибирскую и Омскую области.

В лесах проведут как регулярные, так и выборочные осмотры. Лесопатологи оценят состояние насаждений, найдут поврежденные и погибшие деревья, а также проследят за распространением вредителей.

Особое внимание уделят проблемным зонам: участкам, которые подтопило или переувлажнило, территориям после пожаров и местам, где раньше уже фиксировали вспышки насекомых-вредителей.

Все собранные данные затем используют для прогнозов и планирования лесозащитных мероприятий. Это нужно, чтобы вовремя понять, где лесу требуется помощь.