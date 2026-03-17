Саяно-Шушенский заповедник отмечает полувековой юбилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Саяно-Шушенский заповедник отмечает 50-летие со дня основания. Он был создан 17 марта 1976 года, а в 1985 году получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

Источник: НИА Красноярск

С 2022 года заповедником управляет Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Заповедник расположен в Западном Саяне и известен уникальным разнообразием природы. Здесь обитают редкие виды животных, в том числе снежный барс, манул и северный олень, а также десятки видов растений и птиц из Красной книги.

За годы работы специалисты создали систему круглогодичной охраны территории и ведут постоянные научные наблюдения. Одним из ключевых достижений стало восстановление популяции снежного барса: если несколько лет назад здесь оставался один хищник, то сейчас их насчитывается около 18.

Кроме научной и природоохранной деятельности, в заповеднике активно развивают экологическое просвещение — ежегодно проходят десятки мероприятий для жителей и туристов.

В дирекции отмечают, что за полвека проделана большая работа по сохранению уникальной природы, и впереди — новые исследования и проекты.

