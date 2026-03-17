В пяти домах на улице Лизюкова в Воронеже 18 марта отключат холодную воду

18 марта в Воронеже будет временно ограничена подача холодной воды в пяти жилых домах, расположенных на улице Лизюкова. Отключение связано с проведением плановых работ филиалом АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация».
Как сообщили в компании, ремонтные работы по замене запорной арматуры в центральном тепловом пункте (ЦТП) продлятся пять часов — с 10:00 до 15:00.
На время проведения работ холодное водоснабжение будет отключено по следующим адресам: дома № 22, 24, 36А, 57, 59.
В компании предупреждают, что после возобновления подачи воды возможно временное изменение ее цвета. Специалисты поясняют, что это стандартная ситуация: при отключении воды трубы контактируют с кислородом и покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска системы магистральные сети промываются, однако в первые часы вода может иметь рыжеватый оттенок. В организации отмечают, что по биологическому и химическому составу такая вода безопасна и не несет угрозы здоровью.