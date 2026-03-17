В пяти домах на улице Лизюкова в Воронеже 18 марта отключат холодную воду

В компании предупреждают, что после возобновления подачи воды возможно временное изменение ее цвета. Специалисты поясняют, что это стандартная ситуация: при отключении воды трубы контактируют с кислородом и покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска системы магистральные сети промываются, однако в первые часы вода может иметь рыжеватый оттенок. В организации отмечают, что по биологическому и химическому составу такая вода безопасна и не несет угрозы здоровью.