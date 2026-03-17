Электричку Новосибирск — Юрга запустят 29 марта спустя 16 лет отсутствия

С 29 марта ежедневная электричка Новосибирск — Юрга возобновит работу после 16-летнего перерыва. Информация об этом появилась в приложении «РЖД Пассажирам». Ранее поезд № 6422 следовал только до станции Болотная, теперь маршрут продлён до города в Кемеровской области. Состав будет отправляться с Новосибирск-Главного в 19:44 и прибывать в Юргу в 22:40. Время в пути — почти три часа. Обратная электричка № 6421 отправится из Юрги в 5:19, сделает остановку в Болотной в 5:49 и прибудет в Новосибирск в 8:15.
Новый маршрут будет обслуживать «Экспресс-пригород». В поезде сохранят все региональные скидки и льготы. Стоимость билета составит 254−270 рублей. При этом электричка не будет останавливаться на платформах Ремонтник, Приборостроитель, Кубово, Ветеран труда, Тын, Таскаево и блок-посту 149-й км.
Как отмечают в паблике «Новосибирские железные дороги 2.0», вокзал в Юрге находится в нескольких километрах от жилых районов. «Последний автобус в центр уезжает за пять минут до прибытия электрички из Новосибирска, рано утром попасть на общественном транспорте на станцию тоже невозможно», — говорится в сообщении. Пассажиры надеются, что городские власти скорректируют расписание автобусов, иначе добираться придётся только на такси. Напомним, электропоезда из Новосибирска до Юрги были упразднены в начале 2010 года.