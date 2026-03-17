Электричку Новосибирск — Юрга запустят 29 марта спустя 16 лет отсутствия

С 29 марта ежедневная электричка Новосибирск — Юрга возобновит работу после 16-летнего перерыва. Информация об этом появилась в приложении «РЖД Пассажирам». Ранее поезд № 6422 следовал только до станции Болотная, теперь маршрут продлён до города в Кемеровской области. Состав будет отправляться с Новосибирск-Главного в 19:44 и прибывать в Юргу в 22:40. Время в пути — почти три часа. Обратная электричка № 6421 отправится из Юрги в 5:19, сделает остановку в Болотной в 5:49 и прибудет в Новосибирск в 8:15.