«Молодцы!»: в аэропорту Внуково встретили паралимпийцев с плакатами и цветами

Российских паралимпийцев встретили в столичном аэропорту Внуково с плакатами и цветами. Кадры с места события во вторник, 17 марта, опубликовали в Telegram-канале RT.
Спортсмены вернулись на родину после Игр. Страна заняла третье место в командном зачете, отправив на турнир всего шесть россиян.
Спортсмены заработали 12 медалей, восемь из которых — золотые. Паралимпийцев в авиагавани встретили с криками: «Молодцы! Молодцы! Россия! Россия!», следует из видео.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог высоко оценил выступление сборной России на Паралимпиаде в Италии.
Сборная России установила беспрецедентный рекорд на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии, заняв итоговое третье место в общем медальном зачете, несмотря на минимальный состав.
Ярким стал заключительный день соревнований, 15 марта, когда россияне завоевали три золота подряд. Лыжник Иван Голубков оформил свое второе чемпионство.
После лыжница Анастасия Багиян пополнила копилку третьей золотой медалью, а Алексей Бугаев также стал паралимпийским чемпионом, добавив в свой актив высшую награду.