Уфимца с открытой формой туберкулеза отправили на принудительное лечение

Судебные приставы разыскали мужчину и передали его на стационарное лечение в противотуберкулезный диспансер. Гражданин не только умышленно уклонялся от лечения, но и скрывал от всех свою болезнь.

Источник: Башинформ

По информации республиканской службы судебных приставов, уфимец отказывался от лечения инфекционного заболевания. Ему поставили диагноз: туберкулез в открытой форме. Он не только не хотел заботиться о своем здоровье, но и подвергал окружающих опасности. Учреждение здравоохранения обратилось с заявлением в суд о принудительной госпитализации 50-летнего мужчины. Согласно судебному решению, больного обязали пройти курс терапии в специализированном диспансере в течение восьми месяцев.

Исполнительный лист поступил в Кировский районный отдел судебных приставов. Безответственный мужчина проигнорировал вынесенное судом решение, а затем и вовсе поменял место жительства и скрылся от представителей закона. Гражданина объявили в исполнительный розыск.

В итоге его нашли и принудительно передали медработникам. Уфимца поместили в туберкулезный диспансер, где ему предстоит пройти курс лечения в соответствии с решением суда.