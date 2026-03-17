Уфимца с открытой формой туберкулеза отправили на принудительное лечение

По информации республиканской службы судебных приставов, уфимец отказывался от лечения инфекционного заболевания. Ему поставили диагноз: туберкулез в открытой форме. Он не только не хотел заботиться о своем здоровье, но и подвергал окружающих опасности. Учреждение здравоохранения обратилось с заявлением в суд о принудительной госпитализации 50-летнего мужчины. Согласно судебному решению, больного обязали пройти курс терапии в специализированном диспансере в течение восьми месяцев.