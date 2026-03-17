BFMTV: Макрон не примет участие в церемонии прощания с погибшим в Ираке военным

Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участие в церемонии прощания с военнослужащим Арно Фрионом, который погиб в результате налета БПЛА на базу в иракской провинции Эрбиль. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в окружении французского лидера.
«Сегодня состоится церемония прощания со старшим сержантом Арно Фрионом, погибшим в Ираке в результате удара БПЛА. Церемонию прощания проведет министр обороны Франции Катрин Вотрен, в отсутствие Эммануэля Макрона», — говорится в материале.
Напомним, один из французских военнослужащих, пострадавших в результате налета иранских дронов на военную базу, погиб. Инцидент вызвал широкий резонанс во Франции и стал серьезным ударом для ВС государства.
Ранее сообщалось, что не менее шести французских военных пострадали в результате удара БПЛА по военной базе в одном из районов Иракского Курдистана на севере Ирака.