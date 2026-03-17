Говорят, Минтруда расширит перечень профессий для женщин?

В частности, представительниц слабого пола допустят к управлению тяжелыми механизмами.

В частности, представительниц слабого пола допустят к управлению тяжелыми механизмами.

"Действительно, Минтруд собирается расширить доступ женщин к профессиям, традиционно относившихся к мужским, — рассказал эксперт по рынку труда Валерий Пронин. — Конечно, при этом собираются учесть уровень риска и нагрузки, а также влияние той или иной деятельности на репродуктивное здоровье женщины.

В частности, женщин могут допустить к управлению тяжёлыми механизмами и оборудованием. Речь идёт о таких профессиях, как машинист экскаваторов и погрузочных машин, а также о работах в шахтах и в горнодобывающей промышленности, включая транспортный сектор и добычу полезных ископаемых. При этом власти обещают, что зарплаты женщин будут не меньше, чем у мужчин, и все соцльготы за ними сохранятся. Причина принятых мер — дефицит кадров на рынке труда".