Глава Партизанского городского округа заплатит 20 тысяч рублей за неубранный снег

Глава муниципального округа Партизанск Олег Бондарев привлечён к административной ответственности за неисполнение обязанностей по своевременной уборке снега и борьбе с наледью на муниципальных дорогах, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Установлено, что в январе 2026 года администрацией округа не были своевременно приняты исчерпывающие меры по очистке муниципальных дорог и борьбе с наледью», — говорится в сообщении.
Суд признал Бондарева виновным по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.
Это уже не первый подобный случай в регионе. Ранее за аналогичное нарушение к ответственности был привлечён руководитель ЗАТО Фокино Александр Баранов. Недавно аналогичное взыскание наложено и на исполняющую обязанности главы администрации Ольгинского муниципального округа Анну Чевтаеву.