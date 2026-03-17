Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Партизанского городского округа заплатит 20 тысяч рублей за неубранный снег

Это уже третий аналогичный случай за короткий срок.

Источник: PrimaMedia.ru

Глава муниципального округа Партизанск Олег Бондарев привлечён к административной ответственности за неисполнение обязанностей по своевременной уборке снега и борьбе с наледью на муниципальных дорогах, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«Установлено, что в январе 2026 года администрацией округа не были своевременно приняты исчерпывающие меры по очистке муниципальных дорог и борьбе с наледью», — говорится в сообщении.

Суд признал Бондарева виновным по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Это уже не первый подобный случай в регионе. Ранее за аналогичное нарушение к ответственности был привлечён руководитель ЗАТО Фокино Александр Баранов. Недавно аналогичное взыскание наложено и на исполняющую обязанности главы администрации Ольгинского муниципального округа Анну Чевтаеву.