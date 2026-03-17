Калининградским школьникам в рамках «Разговоров о важном» рассказали о заводах

В рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном» по инициативе Минпромторга РФ по всей стране состоялись уроки «Заводы России». Калининград не стал исключением — детям про крупные предприятия страны и региона рассказывал заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли области Егор Корнаухов. Слушателями выступили ученики 10−11 классов школы № 6.
«Хотелось бы, чтобы наша молодежь оставалась жить и работать в Калининградской области, поэтому постарался рассказать школьникам о тех проектах, которые запускаются сегодня на местных предприятиях, современных и перспективных заводах», — цитирует чиновникам пресс-служба областного правительства.
Школьники узнали, какие специалисты сегодня востребованы, какие навыки помогут стать конкурентоспособными и найти хорошую работу.