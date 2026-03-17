СМИ рассказали о дефиците жизненно необходимого препарата

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В аптеках начался дефицит жизненно необходимого препарата «Зифлукорт», предназначенного для пациентов с дисфункцией надпочечников, сообщает «Коммерсантъ».
«За первые две недели марта его продажи упали в два раза, сейчас в наличии во многих сетях лекарства нет», — говорится в публикации.
Отмечается, что препарат уже не продается на сайтах многих крупных российских аптек, включая «Риглу», «36,6», «Апрель», «Горздрав», а также «Планету здоровья».
В Росздравнадзоре отметили, что значительный объем лекарства «Зифлукорт» в размере 73 тысяч упаковок скопился на аптечных складах, скоро их должны поставить в аптеки.
Препарат «Зифлукрот» предназначен для восполнения дефицита гормонов, возникающего при нарушении функции надпочечников.