Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Роза Хутор» подарит пожизненные ски-пассы российским золотым медалистам Паралимпиады 2026 года и их личным тренерам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда спортсменов паралимпийской сборной России триумфально заняла третье место, хотя была одной из самых малочисленных сборных, участвующих в Паралимпийских играх.

Источник: НИА Красноярск

В Милане и Кортина-д’Ампеццо завершились XIV зимние Паралимпийские Игры, ставшие для России историческим событием. Впервые за 12 лет команда российских спортсменов выступила под национальным флагом, с гимном страны и вошла в тройку лидеров общего медального зачёта среди 55 стран-участниц. В активе россиян 12 медалей, восемь из которых — золотые. И это при том, что на Игры смогли приехать всего шесть российских параатлетов.

Обладатели золотых медалей Паралимпиады 2026 года — горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков.

23-летняя Варвара Ворончихина стала двукратной чемпионкой Паралимпиады, выиграв соревнования в супергиганте и слаломе. Алексей Бугаев завоевал золото в слаломе, а также бронзовые медали в гигантском слаломе и скоростном спуске. Дебютантка Паралимпиады лыжница Анастасия Багиян выиграла три золотые медали — в спринте классическим стилем, гонке на 10 километров классическим ходом и гонке на 20 километров свободным стилем. Иван Голубков стал победителем в гонках на 10 и 20 километров.

Пожизненные годовые ски-пассы «Роза Хутор» получат не только победители Паралимпиады-2026. Курорт выступил с предложением обеспечить такими же абонементами всех олимпийских и паралимпийских чемпионов СССР и России и их личных тренеров — как зимних, так и летних Игр. С соответствующим предложением горный курорт обратился в Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.