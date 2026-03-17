«Роза Хутор» подарит пожизненные ски-пассы российским золотым медалистам Паралимпиады 2026 года и их личным тренерам

В Милане и Кортина-д’Ампеццо завершились XIV зимние Паралимпийские Игры, ставшие для России историческим событием. Впервые за 12 лет команда российских спортсменов выступила под национальным флагом, с гимном страны и вошла в тройку лидеров общего медального зачёта среди 55 стран-участниц. В активе россиян 12 медалей, восемь из которых — золотые. И это при том, что на Игры смогли приехать всего шесть российских параатлетов.