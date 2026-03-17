Овчинский: в Гольянове построят еще один жилой дом по программе реновации

На востоке Москвы началось строительство нового жилого дома в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В районе Гольяново продолжаем реализацию программы реновации. Новая стройплощадка расположена по адресу: улица Амурская, земельный участок 30 (зона 2.2). Здесь возводится жилой комплекс из четырех корпусов разной этажности общей площадью более 52 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В новом доме предусмотрено 538 квартир, из которых восемь будут адаптированы для маломобильных граждан. Общая жилая площадь составит почти 34 тысячи квадратных метров.
Комплекс будет выполнен в прямоугольной форме и будет иметь просторный внутренний двор, который будет благоустроен и озеленен. Для жителей запланированы две детские площадки и спортивная зона с безопасным прорезиненным покрытием. Также создадут уютное место для отдыха с удобными скамейками и перголами.
В новостройке предусмотрен подземный паркинг, который соединит все четыре корпуса, а доступ к нему будет возможен прямо из квартир с помощью современных лифтов.
Согласно стандартам качества программы реновации, жилой комплекс будет построен из высококачественных материалов, преимущественно отечественного производства, с использованием энергоэффективных технологий.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о начале строительства нового трехсекционного жилого комплекса по реновации в районе Очаково-Матвеевское, площадью почти 37 тысяч квадратных метров по адресу: 1-й Очаковский переулок, земельный участок 4А. В этом доме будет 369 квартир общей жилой площадью около 24 тысяч квадратных метров, шесть из которых будут адаптированы для маломобильных граждан.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин дал указание увеличить темпы реализации этой программы вдвое.