В Госдуме призвали давать аллергикам право на отпуск и «удаленку» в период цветения

Депутат Государственной думы Сергей Леонов предложил ввести меры поддержки граждан, страдающих от сезонного поллиноза. Он считает, что в период активного цветения растений аллергикам необходимо предоставить особые трудовые преференции.

Депутат Государственной думы Сергей Леонов предложил ввести меры поддержки граждан, страдающих от сезонного поллиноза. Он считает, что в период активного цветения растений аллергикам необходимо предоставить особые трудовые преференции.

Он уточнил, что сотрудники должны иметь право уйти в оплачиваемый отпуск вне зависимости от утвержденного годового графика. Это позволит им выехать в климатические зоны, где цветение аллергенов еще не началось или уже завершилось, тем самым минимизировав риски для здоровья.

Если отпуск по каким-то причинам невозможен, работодателям стоит переводить таких работников на «удаленку». Леонов обратил внимание на то, что проблема носит массовый характер, ведь сезон аллергии в Центральной России начинается уже в конце марта.

В это время в воздухе повышается концентрация пыльцы ольхи и орешника, а в апреле к ним добавляется береза. Постоянная заложенность носа, зуд, слезотечение и общая слабость заметно снижают продуктивность и качество жизни человека, превращая привычную рабочую неделю в испытание.

— Предложенные меры помогут людям легче переносить период активного цветения и проживать его без ущерба для трудовой и личной жизни, — передает слова Леонова ТАСС.

Наступившая весна, приносящая с собой долгожданное тепло и пробуждение природы, для многих жителей столицы омрачается перспективой сезонной аллергии. «Вечерняя Москва» узнала, как минимизировать ущерб здоровью из-за аллергических реакций.