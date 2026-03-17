В Госдуме призвали давать аллергикам право на отпуск и «удаленку» в период цветения

Депутат Государственной думы Сергей Леонов предложил ввести меры поддержки граждан, страдающих от сезонного поллиноза. Он считает, что в период активного цветения растений аллергикам необходимо предоставить особые трудовые преференции.
Он уточнил, что сотрудники должны иметь право уйти в оплачиваемый отпуск вне зависимости от утвержденного годового графика. Это позволит им выехать в климатические зоны, где цветение аллергенов еще не началось или уже завершилось, тем самым минимизировав риски для здоровья.
Если отпуск по каким-то причинам невозможен, работодателям стоит переводить таких работников на «удаленку». Леонов обратил внимание на то, что проблема носит массовый характер, ведь сезон аллергии в Центральной России начинается уже в конце марта.
В это время в воздухе повышается концентрация пыльцы ольхи и орешника, а в апреле к ним добавляется береза. Постоянная заложенность носа, зуд, слезотечение и общая слабость заметно снижают продуктивность и качество жизни человека, превращая привычную рабочую неделю в испытание.
— Предложенные меры помогут людям легче переносить период активного цветения и проживать его без ущерба для трудовой и личной жизни, — передает слова Леонова ТАСС.
