Приостановлен транзит судов через Босфорский пролив: что стало причиной

Турция из-за тумана приостановила транзит судов через Босфорский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Турция перекрыла транзит судов через Босфорский пролив в обе стороны из-за тумана. Об этом во вторник, 17 марта, сообщило генеральное управление береговой охраны страны.

«Из-за сильного тумана транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости с 4:53 мск», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По подсчетам агентства, по меньшей мере 95 судов ожидают в очереди на проход через пролив.

Напомним, в сентябре прошлого года Турция приостановила транзит судов через Босфорский пролив в обе стороны из-за заглохшего судна. У берегов вышел из строя двигатель 98-метрового сухогруза Arda, следовавшего из порта Бандырма в Россию. В итоге судно было безопасно отбуксировано к причалу Бююкдере.