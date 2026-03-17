В Нестерове нашли подрядчика для благоустройства Молодёжного сквера за 43,5 млн рублей

В Нестерове нашли подрядчика для благоустройства Молодёжного сквера. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на участие в торгах подали две компании. Победителем признали ООО «Еврометалл-Бау». Организация снизила начальную стоимость на 7,4 миллиона рублей — до 43,5 миллионов.
Сквер располагается рядом с Центром культуры на улице Черняховского. На территории обустроят пешеходные дорожки и зоны отдыха из плитки и террасной доски, установят скамейки, освещение и различные малые архитектурные формы, сделают детскую площадку с игровыми комплексами, проведут озеленение. Работы необходимо завершить до конца сентября.
ООО «Еврометалл-Бау» зарегистрировано в Гусеве. Генеральным директором компании является Эльчин Чингиз Оглы Ганбаров.
Отметим, что сквер Молодёжный в Нестерове победил в голосовании по выбору проектов благоустройства на 2026 год. Кроме того, должны сделать набережную Зимнего озера в Калининграде, территорию на улице Железнодорожной в Мамоново, зону отдыха на Парковой в Краснознаменске и пространство на Красноармейской в Правдинске.