В Нестерове нашли подрядчика для благоустройства Молодёжного сквера за 43,5 млн рублей

Отметим, что сквер Молодёжный в Нестерове победил в голосовании по выбору проектов благоустройства на 2026 год. Кроме того, должны сделать набережную Зимнего озера в Калининграде, территорию на улице Железнодорожной в Мамоново, зону отдыха на Парковой в Краснознаменске и пространство на Красноармейской в Правдинске.