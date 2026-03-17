Россиянина посадили на три года за передачу иностранцам чертежей подлодки

Российский инженер осуждён на три года лишения свободы за незаконную передачу иностранной организации технической документации, относящейся к подводным лодкам проекта «Варшавянка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Установлено, что мужчина за денежное вознаграждение искал, копировал и передавал чертежи деталей, используемых в дизель-генераторах субмарин. Эта продукция подпадала под экспортный контроль. При этом компания-получатель не признана ведущей деятельность против безопасности России, однако, как указал суд, это не исключает ответственности за незаконный оборот продукции военного назначения.
Подсудимый вину не признал. Он утверждал, что считал передаваемые материалы упрощёнными графическими изображениями для ремонта техники и не знал о конечном иностранном получателе, а также о действии режима экспортного контроля.
Суд счёл эти доводы несостоятельными, указав, что действия инженера были продуманными, и он осознавал их последствия.
Ранее сотрудника оборонного предприятия из Самары приговорили к 15 годам колонии за госизмену.