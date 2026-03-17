Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве заочно рассмотрит уголовное дело против Моргенштерна*

В Москве 2 апреля суд заочно рассмотрит уголовное дело против рэпера Алишера Моргенштерна* за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Согласно материалам суда, заседание пройдёт в одном из столичных судебных участков. Следствие отмечает, что Моргенштерн* дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он продолжал публиковать в соцсетях сообщения и материалы без необходимых пометок и уведомлений.

Рэпер Алишер Моргенштерн* приостановил сольные концерты и значительно сократил географию частных выступлений. Причиной стали переживания после отказа от наркотиков и возникшая мания преследования. Артист теперь соглашается выступать только в нескольких странах, среди которых Испания, США и Кипр.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в перечень иноагентов Минюста России.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше