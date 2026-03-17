Сексологи назвали 5 причин снижения женского либидо

Учёные и специалисты в области сексуального здоровья назвали ключевые факторы, которые могут влиять на женское либидо. Как отмечается, уровень сексуального желания зависит сразу от нескольких условий — как физических, так и психологических, статью издания Focus перевёл aif.ru.
Одним из главных факторов является стресс. Постоянное напряжение, усталость и эмоциональное выгорание способны существенно снижать интерес к интимной жизни, поскольку организм в таком состоянии сосредоточен на выживании, а не на удовольствии.
«Женское либидо — это не автоматический рефлекс. Оно возникает в результате взаимодействия тела, психики, отношений и жизненных обстоятельств», — отмечается в материале.
Также важную роль играет эмоциональная связь с партнёром. Недостаток доверия, близости и взаимопонимания может привести к снижению желания, даже при наличии физического влечения.
Отдельно специалисты выделяют гормональные изменения. Колебания уровня гормонов напрямую влияют на либидо и могут как усиливать, так и снижать его.
Кроме того, значение имеет общее психологическое состояние и самооценка. Неуверенность в себе, недовольство своим телом и внутренний дискомфорт способны подавлять сексуальное желание.
Эксперты подчёркивают, что женское либидо — это сложный процесс, зависящий от множества факторов, и для его поддержания важен комплексный подход к здоровью и образу жизни.
