Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сексологи назвали 5 причин снижения женского либидо

Специалисты объяснили, какие факторы влияют на сексуальное желание у женщин.

Источник: Аргументы и факты

Учёные и специалисты в области сексуального здоровья назвали ключевые факторы, которые могут влиять на женское либидо. Как отмечается, уровень сексуального желания зависит сразу от нескольких условий — как физических, так и психологических, статью издания Focus перевёл aif.ru.

Одним из главных факторов является стресс. Постоянное напряжение, усталость и эмоциональное выгорание способны существенно снижать интерес к интимной жизни, поскольку организм в таком состоянии сосредоточен на выживании, а не на удовольствии.

«Женское либидо — это не автоматический рефлекс. Оно возникает в результате взаимодействия тела, психики, отношений и жизненных обстоятельств», — отмечается в материале.

Также важную роль играет эмоциональная связь с партнёром. Недостаток доверия, близости и взаимопонимания может привести к снижению желания, даже при наличии физического влечения.

Отдельно специалисты выделяют гормональные изменения. Колебания уровня гормонов напрямую влияют на либидо и могут как усиливать, так и снижать его.

Кроме того, значение имеет общее психологическое состояние и самооценка. Неуверенность в себе, недовольство своим телом и внутренний дискомфорт способны подавлять сексуальное желание.

Эксперты подчёркивают, что женское либидо — это сложный процесс, зависящий от множества факторов, и для его поддержания важен комплексный подход к здоровью и образу жизни.

Ранее сексологи рассказали, как стресс «убивает» сексуальное желание.