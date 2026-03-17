В Мозамбик и Зимбабве: россиян ждут новые безвизовые маршруты

Россия и Мозамбик приближаются к заключению соглашения, которое позволит гражданам обеих стран путешествовать без виз. Как стало известно из российских дипломатических источников в Мозамбике, проект проходит экспертизу.
Посольство РФ в Мозамбике подтвердило, что стороны активно работают над заключением договора. Проект документа находится на стадии изучения в профильных министерствах и ведомствах Мозамбика. Об этом сообщают «Известия».
На идентичные меры готова Зимбабве. В посольстве РФ в Хараре отметили, что переговоры о безвизовом режиме ведутся и Россия расширяет список дружественных стран, открытых для туристов и деловых поездок без лишних бюрократических процедур.
Переговоры об упрощении визового режима с Мозамбиком происходят на фоне инициатив Евросоюза, направленных на ужесточение условий въезда для граждан России. Обсуждаются меры, предусматривающие ограничение для военных, участвовавших в СВО, и членов их семей.
Некоторые страны-члены ЕС уже прекратили выдачу туристических виз россиянам, в то время как другие государства Шенгенской зоны продолжают действовать по прежним правилам.