Хакер PalachPro взломал камеры видеонаблюдения на всей территории Украины

Хакер PalachPro взломал уличные, придомовые и скрытые камеры видеонаблюдения на территории всех регионов Украины. Об этом во вторник, 17 марта, он рассказал в беседе с журналистами.
Специалист получил доступ к более чем шести тысячам устройств, используемых в режиме реального времени в административных и военных целях. Этого удалось добиться благодаря длительной подготовке.
Помимо этого, хакер смог подключиться к системам видеоконтроля в областях, расположенных рядом с линией фронта.
Представитель PalachPro считает, что данные можно использовать для отслеживания украинского вооружения, солдат ВСУ, а также перемещений сотрудников администраций, передает РИА Новости.
До этого российские хакеры взломали главный украинский сервис военного учета «Резерв+», а также специальный мессенджер для солдат Milchat.
Кроме того, хакеры из группировок EOS и PalachPro заявили о проведении операции по блокировке мессенджера Sonata, которым пользуются украинские военные, в результате ВСУ оказались в изоляции.