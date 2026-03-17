В Омске внезапно умерла известный музыковед

В воскресенье, 15 марта, скоропостижно и нежиданно ушла из жизни известный музыковед и педагог Елена Комарова. Всего полтора месяца назад, 23 февраля, ей исполнилось 63 года.
Некролог об этом выпустила Омская филармония.
С 1998 года Комарова преподавала в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, читала лекции и в ОмГПУ и СибГУФКе. С 2022 года она стала сотрудничать с филармонией.
«Елена Эрнстовна внесла значительный вклад в развитие музыкальной культуры Омской области. Она многие годы делилась своими знаниями со студентами и слушателями, открывая глубину и смысл академического искусства, формируя интерес к истории и языку музыки. Для тысяч омичей Елена Эрнстовна стала главным проводником в мир музыки — вдохновенным, увлеченным и бесконечно любящим свое дело. В стенах Омской филармонии она вела многие концертные про программы, умея создать для слушателя ту самую “изюминку” — атмосферу доверия и погружения в замысел композитора и исполнителя. Елена Эрнстовна обладала редким даром рассказчика.
Ее лекции были живыми, образными и вдохновляющими: она всегда умела превратить разговор о музыке в увлекательное путешествие. Ее любили и ценили — за искренность, за щедрость, за ту особую атмосферу интеллектуального вдохновения, которую она создавала вокруг себя", — написали в паблике Омской филармонии.
По информации СМИ, Елена Эрнстовна умерла очень внезапно, на выходе из своей квартиры, выходя по делам на улицу. Чуть ранее, в феврале, у нее были проблемы с сердцем.
О времени и месте прощания с музыковедом филармония сообщит позже.
