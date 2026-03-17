Чтобы избежать сильного паводка, в НСО расчистили более 1600 водопропускных труб

В Новосибирской области дорожники активно готовятся к весеннему паводку. Сотрудники минтранса провели выездную инспекцию водопропускных труб на автодороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Новосибирском районе. Основное внимание уделили очистке от снега и наледи — это необходимо для безопасного пропуска талых вод.
«Мы действуем на опережение, используя опыт прошлых лет. Были определены наиболее паводкоопасные участки дорог и искусственные сооружения, именно на них работы проводятся в первую очередь, — отметил начальник управления дорожного комплекса минтранса Иван Павлов. — На сегодняшний день открыто 22% водопропускных труб, вывезено более 185 тысяч кубометров снега. Завершить расчистку планируется до 1 апреля».
Для оперативного реагирования на нештатные ситуации создан резерв материалов: более 137 тысяч кубометров песка, щебня и камня для подсыпки в случае перелива воды через дорожное полотно, а также 88 труб для быстрой замены. Организовано круглосуточное дежурство специалистов и взаимодействие с муниципалитетами.
Сообщить о проблемах на дорогах можно по телефону дежурного диспетчера ТУАД: 730 (для абонентов МТС) или 8−913−949−00−30 для других операторов.