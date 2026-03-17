Еще несколько дорожных камер начали работать на дорогах Владивостока

Кроме того, в 2025 году на перекрестке Алеутской и Светланской, а также на всех примыкающих к последней улицах, появились знаки 5.31 («Зона с ограничением максимальной скорости»). Теперь на этом участке разрешено ехать не быстрее 40 км/ч. Такое решение в мэрии приняли по предложению Госавтоинспекции после анализа аварийности. Снижение скорости призвано уменьшить тяжесть последствий возможных ДТП.