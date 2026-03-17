Еще несколько дорожных камер начали работать на дорогах Владивостока

ГАИ Приморья напомнила о расширении системы фотовидеофиксации во Владивостоке. С конца февраля и начала марта в городе введены в строй два стационарных комплекса на главных магистралях, а также девять новых камер, следящих за правилами остановки и стоянки, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«С 27 февраля в эксплуатацию введены два стационарных комплекса, работающих по следующим адресам: улица Светланская 104, ориентир — остановка общественного транспорта “Стадион Авангард”, и улица Калинина 279, ориентир — остановка общественного транспорта “Олега Кошевого”. С 3 марта началась автоматическая фиксация нарушений по гостевому маршруту на участке между остановок общественного транспорта “Некрасовский путепровод” и “Вторая речка”, — говорится в сообщении.
Помимо контроля скорости, современное оборудование настроено на целый спектр нарушений: от выезда на «встречку» и проезда на красный свет до разговоров по телефону за рулем и непристегнутого ремня. Как отмечают в ГАИ, самыми частыми нарушениями на этих участках остаются превышение скорости и игнорирование правил использования фар.
Отдельное внимание водителей обратили на девять новых камер, которые следят за порядком парковки. Они появились в самых оживленных местах города: у зданий «Приморгражданпроекта», «Главпочтамта», «Дома-музея Сухановых», а также в районе торговых центров «Фреш Плаза», «Централь», «Дружба», «Черемушки» и «Изумруд Плаза». Еще одна камера работает у кинотеатра «Москва».
Кроме того, в 2025 году на перекрестке Алеутской и Светланской, а также на всех примыкающих к последней улицах, появились знаки 5.31 («Зона с ограничением максимальной скорости»). Теперь на этом участке разрешено ехать не быстрее 40 км/ч. Такое решение в мэрии приняли по предложению Госавтоинспекции после анализа аварийности. Снижение скорости призвано уменьшить тяжесть последствий возможных ДТП.
Напомним, что в 2026 году систему видеонаблюдения во Владивостоке расширят: камеры появятся у фуникулера, на съезде с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева, у кольца Инструментального завода, на остановке «Прапорщика Комарова».