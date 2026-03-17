Трудовой отряд главы Красноярска примет участие в подготовке к 400-летнему юбилею города

Мэр Красноярска Сергей Верещагин с бойцами трудового отряда главы города (ТОГГ). Главный вопрос — как юные красноярцы могут поучаствовать в решении вопросов благоустройства города. Трудотрядовцы рассказали Сергею Верещагину о достигнутых результатах, а также поделились планами на текущий год. Традиционно бойцы приступают к работе в марте, а завершается сезон в конце декабря. Записаться на каждый месяц можно в начале предыдущего. По словам руководителя проекта «Трудовой отряд главы города» Романа Витенко, в текущем году для лучших бойцов будет провен 3-дневный интенсив по развитию лидерских качеств. Сейчас у нас есть разные виды бригад — швейная, столярная, художественная, мобильная, инклюзивная, урбанистическая, экскурсионная и другие. Мы стараемся сделать так, чтобы ребята получили в них не только первый профессиональный опыт, но и бытовые навыки. В этом году мы расширим финансовое направление, организуем занятия по финансовой грамотности и кибербезопасности, а для лучших бойцов проведем трехдневный интенсив по развитию лидерских качеств«, — отметил Роман Витенко. Одним из приоритетных направлений работы трудового отряда станет участие в подготовке к 400-летнему юбилею Красноярска. Перед городом стоят серьёзные задачи по подготовке к юбилею. И привлечение трудового отряда — это не решение вопроса дополнительных рабочих рук, а предоставление школьникам реальной возможности внести вклад в развитие родного города и его преображение. К примеру, одна из сфер деятельности, где мы планируем задействовать бойцов, — это озеленение, украшение цветочными насаждениями, декоративными фигурами наших общественных пространств и дорожных развязок. Такую задачу я уже поставил перед профильными структурами», — отметил на встрече Сергей Верещагин. География участников программы в текущем году станет шире: заявки теперь будут принимать от школьников районов, вошедших в состав большого Красноярска. Кроме того, предполагается поддерживать связь с молодежью даже после завершения ее деятельности в ТОГГ. Сейчас рассматривается предложение создать новую площадку — Дом трудящейся молодежи. Это пространство будет способствовать налаживанию постоянного диалога с предприятиями-работодателями, формировать кадровый резерв для городских организаций, а также повышать финансовую грамотность и укреплять трудовую этику среди молодых жителей. Местоположение будущего центра уже определено: улица Семафорная, 193. Всего в этом году в рамках ТОГГ будет создано 5,5 тысяч временных рабочих мест. Стать бойцами​ могут подростки от 14 до 17 лет, бригадирами — молодые люди от 18 до 35 лет. За 21 год существования проекта было трудоустроено свыше 150 тысяч человек.