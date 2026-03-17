«Задекларируйте деньги, чтобы избежать обыска»: пенсионерка из Светлогорска перевела мошенникам 1,8 миллиона

В Калининградской области 66-летняя жительница Светлогорска попалась на удочку аферистов, которые убедили её «задекларировать» наличные и.

Источник: KaliningradToday

перевести их на «секретный счёт». В итоге женщина лишилась более 1,8 миллиона рублей.

Всё началось со звонка в мессенджере. Незнакомка, представившись сотрудницей службы по надзору в сфере информационных технологий, сообщила, что персональные данные пенсионерки скомпрометированы. Затем в разговор включился лжесотрудник службы безопасности и обвинил женщину в связях с запрещённой организацией, пригрозив уголовным преследованием.

Чтобы избежать обыска в квартире, мошенники потребовали «задекларировать» все наличные и отправить их на «секретный счёт». Для конспирации пенсионерке велели скрывать истинную цель перевода даже от банковских работников — кассиру она сказала, что снимает деньги для перевода в юани.

Женщина выполнила все инструкции, но обещанный возврат средств так и не последовал — связь с аферистами оборвалась.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция вновь призывает граждан ни под каким предлогом не переводить деньги на незнакомые счета.