«Задекларируйте деньги, чтобы избежать обыска»: пенсионерка из Светлогорска перевела мошенникам 1,8 миллиона

перевести их на «секретный счёт». В итоге женщина лишилась более 1,8 миллиона рублей.
Всё началось со звонка в мессенджере. Незнакомка, представившись сотрудницей службы по надзору в сфере информационных технологий, сообщила, что персональные данные пенсионерки скомпрометированы. Затем в разговор включился лжесотрудник службы безопасности и обвинил женщину в связях с запрещённой организацией, пригрозив уголовным преследованием.
Чтобы избежать обыска в квартире, мошенники потребовали «задекларировать» все наличные и отправить их на «секретный счёт». Для конспирации пенсионерке велели скрывать истинную цель перевода даже от банковских работников — кассиру она сказала, что снимает деньги для перевода в юани.
Женщина выполнила все инструкции, но обещанный возврат средств так и не последовал — связь с аферистами оборвалась.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция вновь призывает граждан ни под каким предлогом не переводить деньги на незнакомые счета.