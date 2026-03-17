Омичи стали чаще вызывать скорую: число вызовов выросло на 3,4%

БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» опубликовала данные о работе за прошедшую неделю. С 9 по 16 марта подстанции выполнили 6 337 вызовов к пациентам. Как обратил внимание и подсчитал «СуперОмск», это на 3,4% больше, чем за предыдущую неделю (с 2 по 9 марта 2026 года), когда было зафиксировано 6 127 обращений.
Среднесуточная нагрузка на бригады за последнюю неделю составила 905 выездов. Неделей ранее этот показатель был ниже — 875 вызовов в сутки.
При этом количество госпитализаций осталось практически на том же уровне. За минувшую неделю в стационары доставлены 2 444 пациента, тогда как неделей ранее — 2 432. Рост составил менее 0,5%.
Таким образом, число вызовов скорой в Омской области заметно увеличилось, однако госпитализируют пациентов примерно с той же частотой. Это может говорить о том, что часть обращений не требовала экстренной госпитализации либо была связана с легкими формами заболеваний.