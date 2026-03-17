Омичи стали чаще вызывать скорую: число вызовов выросло на 3,4%

БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» опубликовала данные о работе за прошедшую неделю. С 9 по 16 марта подстанции выполнили 6 337 вызовов к пациентам. Как обратил внимание и подсчитал «СуперОмск», это на 3,4% больше, чем за предыдущую неделю (с 2 по 9 марта 2026 года), когда было зафиксировано 6 127 обращений.