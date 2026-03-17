Омичей предупредили об опасности схода с крыш снега в сезон таяния

Следственное управление СК России по Омской области обратилось к жителям региона в связи с началом активного таяния снега. В ведомстве предупредили о реальной угрозе травмирования из-за падения с крыш снежных масс, сосулек и наледи.
В связи с переменчивой весенней погодой такие происшествия фиксируются все чаще. Они могут привести к серьезным травмам и даже гибели людей. Следователи призывают омичей проявлять бдительность и обязательно объяснить детям правила безопасности.
Находясь на улице, стоит обращать внимание на скопление снега и льда на крышах и козырьках подъездов. Нельзя подходить близко к стенам зданий и игнорировать ограждения опасных участков.
Руководителям организаций, управляющих компаний и собственникам зданий рекомендовано своевременно очищать кровли от снега. В ведомстве напомнили: в случае травмирования или гибели человека уголовная ответственность грозит именно тем, кто отвечает за содержание домов.
