Омичей предупредили об опасности схода с крыш снега в сезон таяния

С наступлением весны участились случаи падения льда на прохожих — следователи призвали горожан быть внимательнее и не подходить близко к стенам домов.

Источник: Freepik

Следственное управление СК России по Омской области обратилось к жителям региона в связи с началом активного таяния снега. В ведомстве предупредили о реальной угрозе травмирования из-за падения с крыш снежных масс, сосулек и наледи.

В связи с переменчивой весенней погодой такие происшествия фиксируются все чаще. Они могут привести к серьезным травмам и даже гибели людей. Следователи призывают омичей проявлять бдительность и обязательно объяснить детям правила безопасности.

Находясь на улице, стоит обращать внимание на скопление снега и льда на крышах и козырьках подъездов. Нельзя подходить близко к стенам зданий и игнорировать ограждения опасных участков.

Руководителям организаций, управляющих компаний и собственникам зданий рекомендовано своевременно очищать кровли от снега. В ведомстве напомнили: в случае травмирования или гибели человека уголовная ответственность грозит именно тем, кто отвечает за содержание домов.

Ранее об этом предупреждало министерство региональной безопасности и мы рассказывали читателям о правилах, которые стоит соблюдать, проходя рядом с домами в этот опасный сезон.