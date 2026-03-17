В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 19 марта

Болельщики «Крыльев» смогут доехать до «Самара Арены» на бесплатных шаттлах 19 марта.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 19 марта, на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Для болельщиков пустят бесплатные шаттлы. Об этом сообщили в «Крыльях».

«В день матча будут ходить бесплатные автобусы от Ладьи до стадиона. Для проезда необходимы билет на игру или клубная атрибутика», — рассказали в пресс-службе.

Маршрут «Октябрьская набережная» — «Самара Арена» отправляется от Ладьи через остановки: «Постников овраг» — «Завод им. Тарасова» — «Барбошина поляна», прибывает на гейт 4. В обратном направлении шаттлы по этому маршруту ходить не будут.