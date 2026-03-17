В Красноярском крае мужчина поджег частный дом и погубил трех человек (видео)

Все произошло 11 марта в селе Сухобузимское. Ночью злоумышленник проник в дом на улице Октябрьской и совершил поджог. В результате пожара погибли 64-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 47-ми и 70-ти лет. Установить личность поджигателя удалось после того, как следователи внимательно осмотрели место происшествия и нашли записи с камер видеонаблюдения.