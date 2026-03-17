Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае мужчина поджег частный дом и погубил трех человек (видео)

В Большемуртинско-Сухобузимском округе 34-летний мужчина устроил пожар в частном доме и погубил трех человек. Об этом сообщили в краевом Следственном комитете.

Все произошло 11 марта в селе Сухобузимское. Ночью злоумышленник проник в дом на улице Октябрьской и совершил поджог. В результате пожара погибли 64-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 47-ми и 70-ти лет. Установить личность поджигателя удалось после того, как следователи внимательно осмотрели место происшествия и нашли записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, что спустя непродолжительное время после того, как мужчина зашел в дом, появились первые признаки возгорания, затем он покинул жилище. В ходе обыска стражи порядка нашли у злоумышленника обувь со следами нефтепродуктов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). Сейчас поджигатель находится под стражей, ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и видеотехническая экспертизы.

Напомним, ранее в ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщали, что причиной гибели трех человек в селе Сухобузимское стала неутилизированная зола.

Предыстория: Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.