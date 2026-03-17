В Красноярском крае мужчина поджег частный дом и погубил трех человек (видео)

В Большемуртинско-Сухобузимском округе 34-летний мужчина устроил пожар в частном доме и погубил трех человек. Об этом сообщили в краевом Следственном комитете.
Все произошло 11 марта в селе Сухобузимское. Ночью злоумышленник проник в дом на улице Октябрьской и совершил поджог. В результате пожара погибли 64-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 47-ми и 70-ти лет. Установить личность поджигателя удалось после того, как следователи внимательно осмотрели место происшествия и нашли записи с камер видеонаблюдения.
На кадрах видно, что спустя непродолжительное время после того, как мужчина зашел в дом, появились первые признаки возгорания, затем он покинул жилище. В ходе обыска стражи порядка нашли у злоумышленника обувь со следами нефтепродуктов.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). Сейчас поджигатель находится под стражей, ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и видеотехническая экспертизы.
Напомним, ранее в ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщали, что причиной гибели трех человек в селе Сухобузимское стала неутилизированная зола.
