Прокуратура оспорила кредит недееспособного омича

Прокуратура Советского округа Омска в судебном порядке защитила имущественные права недееспособного гражданина, дистанционно оформившего кредитную карту. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и признал кредитный договор недействительным.
Установлено, что в мае 2024 года 33-летний мужчина, признанный недееспособным вследствие психического заболевания, посредством мобильного приложения заключил с банком договор на выпуск кредитной карты с лимитом до одного миллиона рублей. После этого он расплачивался картой, в результате чего образовалась задолженность на сумму почти 70 тысяч рублей.
Опекун гражданина не был осведомлен о заключении договора и платежи не вносил. Сам недееспособный гражданин собственного дохода не имел. Поскольку сделка была совершена лицом, не способным понимать значение своих действий, прокуратура направила в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным.
Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. В настоящее время кредитный договор расторгнут. С недееспособного гражданина в лице опекуна в пользу банка взыскана сумма фактически потраченных денежных средств за вычетом процентов и штрафных санкций. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры Советского округа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Амурском поселке Омска машина сбила женщину на пешеходном переходе.