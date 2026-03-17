В Омске за зиму вывезли снег объемом с высотку «Высоцкий»

С 1 декабря 2025 года по 28 февраля года нынешнего сотрудники УДХБ вывезли с городских улиц 399 тысяч 240 кубических метров снега. Об этом порталу Om1 Омск рассказали в департаменте городского хозяйства.
Если собрать всю эту снежную массу в одном месте, получился бы куб с ребром чуть больше 70 метров. Это примерно равно высоте самого высокого жилого дома в Омске, ЖК «Высоцкий».
Кроме того, за то же время омичи по бесплатным талонам отвезли на снежные полигоны 21 тысячу кубометров снега, а по платным — ещё 61 тысячу.
На городские улицы за зиму высыпали 34,8 тысячи тонн противогололёдных материалов.
