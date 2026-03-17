ФК «Балтика» несмотря на закрытие аэропорта «Платов» прилетел на матч в Ростов

Футболисты из Калининграда прилетели на самолете в Ростов прямым рейсом.

Источник: Комсомольская правда

Калининградский футбольный клуб «Балтика» смог добраться до Ростова на самолете прямым рейсом, несмотря на действующие ограничения на полеты в аэропорт «Платов». Подробностями нестандартного перелета поделился глава попечительского совета клуба Илья Мясников.

В интервью «Спорт-Экспрессу» он подтвердил информацию о том, что команда использовала воздушный транспорт для прибытия на игру 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ФК «Ростов».

По словам Мясникова, перелет стал возможен благодаря сотрудничеству с авиакомпанией. Хотя детали процесса он раскрывать не стал, представитель клуба отметил, что в подобных ситуациях авиаперевозчик обязан запрашивать специальное разрешение.

Он также добавил, что вопрос решался в авральном режиме в последний момент, так как первоначально балтийцам согласовывали посадку в Ставрополе. Но в итоге получилось добраться напрямую в донскую столицу.

Напомним, сам матч состоялся в субботу, 7 марта, на «Ростов Арене». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

