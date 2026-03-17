По итогам 2025 года реальные доходы населения Красноярского края выросли на 2,2%. Как сообщили в региональном министерстве экономики, на динамику повлияли:
— повышение минимального размера оплаты труда;
— дополнительные выплаты бюджетникам.
Инфляция в декабре прошлого года составила 6,2% к декабрю 2024-го. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился на 1,6%.
Напомним, что по итогам четвертого квартала 2025 года наш край занял 16-е место в рейтинге регионов России по уровню безработицы. Согласно исследованию РИА Новости, этот показатель составил 1,4%.
Лидерами списка стали Москва, Новгородская и Калужская области — здесь уровень безработицы не превысил 1%.