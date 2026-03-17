Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реальные доходы населения Красноярского края выросли на 2,2%

Об этом сообщило региональное министерство экономики.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года реальные доходы населения Красноярского края выросли на 2,2%. Как сообщили в региональном министерстве экономики, на динамику повлияли:

— повышение минимального размера оплаты труда;

— дополнительные выплаты бюджетникам.

Инфляция в декабре прошлого года составила 6,2% к декабрю 2024-го. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился на 1,6%.

Напомним, что по итогам четвертого квартала 2025 года наш край занял 16-е место в рейтинге регионов России по уровню безработицы. Согласно исследованию РИА Новости, этот показатель составил 1,4%.

Лидерами списка стали Москва, Новгородская и Калужская области — здесь уровень безработицы не превысил 1%.