За неделю в в Ростове отремонтировали семь тысяч квадратных метров дорог

В донской столице стартовал традиционный месячник чистоты, который продлится до 18 апреля. На этот период запланированы четыре общегородских субботника и День древонасаждения. Особое внимание глава города поручил уделить внешнему виду не только улиц, но и коммунальной техники с общественным транспортом. Об этом шла речь на планерном совещании, которое провел Александр Скрябин.
На совещании также рассмотрели вопрос устранения дорожных ям. Как доложил директор департамента автодорог, на минувшей неделе было отремонтировано семь тысяч квадратных метров дорожного полотна. Всего с начала года в рамках текущего ремонта восстановлено 25,5 тысячи квадратных метров асфальта.
Кроме того, продолжается работа с ресурсоснабжающими организациями по устранению разрытий после ремонта труб. На прошлой неделе было ликвидировано 26 таких объектов. В отношении собственников сетей, не благоустроивших территории, ведется претензионная работа.
