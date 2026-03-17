За неделю в в Ростове отремонтировали семь тысяч квадратных метров дорог

В донской столице стартовал традиционный месячник чистоты, который продлится до 18 апреля. На этот период запланированы четыре общегородских субботника и День древонасаждения. Особое внимание глава города поручил уделить внешнему виду не только улиц, но и коммунальной техники с общественным транспортом. Об этом шла речь на планерном совещании, которое провел Александр Скрябин.