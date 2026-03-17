Жителям Братска предстоит выбрать способ оплаты за отопление

Жители Братска смогут повлиять на то, как им удобнее оплачивать отопление: администрация города запустила онлайн голосование. Сейчас люди платят за отопление равномерно в течение всего года. Раз в год платёж корректируют с учётом реального расхода тепла. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.
— Горожанам предложили два варианта: оставить оплату в течение года, когда сумма не меняется от месяца к месяцу, раз в год проводят корректировку платежей или платить только в отопительный период, — уточняется в сообщении.
При этом втором способе летом расходов на отопление не будет, а зимой они будут значительно выше. Принять участие в голосовании может каждый житель Братска — это поможет властям понять, какой механизм оплаты комфортнее для большинства горожан.