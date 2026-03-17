Средиземноморскую черепаху пытались незаконно продать у станции метро «Купчино»

В Северной столице спасли редкую рептилию.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт-зоолог проекта «Красная книга — не продается!» Анна Гнетнева обнаружила объявление о продаже средиземноморской черепахи. После этого она обратилась в Северо-Западное управление Росприроднадзора. В итоге продавец назначила встречу у станции метро «Купчино» в Петербурге. Изучив окрас панциря и морфологические особенности, специалисты подтвердили, что рептилия — редкий вид, обитающий на Черноморском побережье Краснодарского края и в Республике Дагестан.

— Документы, подтверждающие законность приобретения и содержания животного, предоставлены не были. Продавец добровольно передала его инспекторам, — рассказали в ведомстве.

Специалисты рассказали, что изъятая черепаха — это самка. За время пребывания в недобрых руках она не пострадала, повреждений на панцире не выявили. После реабилитации рептилию могут вернуть в естественную среду обитания, где представители этого вида живут до 50−60 лет.

В управлении Росприроднадзора напомнили, что изымать из природы и содержать животных, занесенных в Красную книгу России, нельзя. Это возможно только при наличии спецразрешения. В обратном случае нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.