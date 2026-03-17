Средиземноморскую черепаху пытались незаконно продать у станции метро «Купчино»

Специалисты рассказали, что изъятая черепаха — это самка. За время пребывания в недобрых руках она не пострадала, повреждений на панцире не выявили. После реабилитации рептилию могут вернуть в естественную среду обитания, где представители этого вида живут до 50−60 лет.