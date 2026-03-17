В Омске начали отделку нового операционного корпуса медцентра

На стройплощадке клинического медико-хирургического центра на улице Булатова завершены ключевые строительные работы и начат этап внутренней отделки помещений. Подрядчик приступил к подготовке будущего высокотехнологичного хирургического блока.
Специалисты завершили устройство кровли здания и утепление фасада. В настоящее время ведутся работы по монтажу витражных конструкций и дверных проёмов, а также подготовка помещений к чистовой отделке.
Строительные работы в новом семиэтажном корпусе организованы одновременно по нескольким направлениям. Бригады возводят внутренние стены и перегородки, прокладывают инженерные сети, выполняют сантехнические, электромонтажные, вентиляционные и слаботочные работы. На площадке задействованы 147 специалистов, работы продолжаются в том числе в выходные дни.
Все основные этапы выполняются в соответствии с графиком, а часть работ ведется с опережением. Уже полностью сформирован конструктив здания, на нескольких этажах выполнено зонирование помещений.
Проектом предусмотрено размещение современного операционного блока и реанимационного отделения, оснащенных высокотехнологичным медицинским оборудованием. В новом корпусе будут проводить сложные хирургические вмешательства — операции на суставах и позвоночнике, ангиографические и другие виды высокотехнологичной медицинской помощи.
Площадь нового корпуса составит 6,7 тысячи квадратных метров.
