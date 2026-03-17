В Омске реализуется пилотный проект по переходу на оплату проезда только безналом

С 20 марта в 24-м автобусе, следующем по маршруту «Железнодорожный вокзал-поселок Солнечный», оплатить проезд можно будет только безналом. О целях пилотного проекта и о том, как он будет реализован, рассказали в Городском пресс-клубе.
Опыт — только положительный.
Как сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец, прежде чем решиться на этот эксперимент, рабочая группа из представителей мэрии и Омского горсовета внимательно изучила опыт других городов. Омичи побывали в Перми, где исключительно безналичная форма оплаты действует во всем городском транспорте.
— Опыт Перми оказался очень успешным. Как показала практика, в плюсе от безналичной системы оплаты проезда оказались все: и транспортные предприятия, и пассажиры, — рассказал Вадим Кормилец. — Прежде всего, это вопрос безопасности: водителю не нужно отвлекаться на обилечивание пассажиров. Он может полностью сосредоточится на своих прямых обязанностях: дорожной обстановке и посадке-высадке людей. А пассажирам не нужно через весь салон пробираться к водителю за билетом.
Глава комитета горсовета по развитию транспортной инфраструктуры, депутат «Единой России» Юрий Арчибасов напомнил, что безналичная форма оплаты проезда еще и выгодна:
— При каждой поездке по безналу пассажир экономит минимум 7 рублей, а ведь существует еще и пересадочный тариф.
Вадим Кормилец: «О безналичной форме оплаты пассажиров известят специальные листовки». Фото: Сергей Сапоцкий.
К переходу готовы.
По словам директора дептранспорта, безналичной формой оплаты уже пользуется большинство омичей. Процент тех, кто выбирает поездки по безналу, растет еженедельно.
— На сегодняшний день Пассажирское предприятие № 8 полностью готово к внедрению пилотного проекта. На маршруте № 24 у нас задействовано 15 машин большого класса вместимости, все автобусы оснащены тремя валидаторами — они есть на каждой накопительной площадке. Работоспособность валидаторов проверяется перед каждым рейсом, — рассказал директор АО «ПП № 8» Марат Саликов.
По словам представителей мэрии и ПП, 24-й маршрут был выбран в качестве пилотного неслучайно. Направление востребовано у омичей, ежедневно эти автобусы перевозят до 10 тысяч пассажиров, интервал движения составляет 10 — 12 минут, что позволит получить наиболее объективную картину.
Какие способы оплаты будут действовать?
В салонах автобусов № 24 доступны все способы оплаты по безналу: банковской картой, картой «Омка», Единой картой омича или через NFC-таблички и QR-коды.
Директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев обратил внимание на важный нюанс — для оплаты проезда банковской картой она должна иметь действующий срок годности. Банки срок действия карт отменили, и такие «просроченные» карты без проблем читаются терминалами магазинов. Однако транспортные терминалы работают по-другому.
— Связь с банком в нашем случае происходит не мгновенно, поэтому оплата не проходит, — пояснил Вадим Кормилец.
Алексей Васильев также рассказал о том, где можно пополнить и приобрести карту «Омка»:
— На сайте АО «Пассажирсервис» доступна к покупке виртуальная «Омка». Купить карту офлайн можно в 47 отделениях Почты России, пополнить — во всех. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с одним из операторов сотовой связи о продаже карты «Омска» в их сервисных центрах.
Всех пассажиров просят заблаговременно побеспокоиться о наличии необходимых для оплаты проезда денежных средств на картах и сроке их действия. На линии будет работать контроль. Со временем исключительно безналичный способ оплаты проезда планируется масштабировать на весь общественный транспорт Омска.
Вопрос ребром (руб).
А если пассажир приехал из села?
В мэрии предположили, что сельские жители об эксперименте могут не знать, а 24-й маршрут связывает два вокзала. Для такой категории пассажиров планируется продавать на автовокзале специальные билеты, рассчитанные на несколько поездок.