Более 7,5 тысяч красноярцев заболели ОРВИ за неделю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшую неделю в Красноярском крае к врачам с признаками простуды обратились 11 910 человек, из них 7 554 — жители Красноярска.
По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. В регионе в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии.
Из-за роста числа заболевших на дистанционное обучение переведены шесть классов в школах Красноярска и Рыбинского округа — там отсутствует более 20% учеников.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики и обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.