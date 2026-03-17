Более 7,5 тысяч красноярцев заболели ОРВИ за неделю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшую неделю в Красноярском крае к врачам с признаками простуды обратились 11 910 человек, из них 7 554 — жители Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. В регионе в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

Из-за роста числа заболевших на дистанционное обучение переведены шесть классов в школах Красноярска и Рыбинского округа — там отсутствует более 20% учеников.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики и обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.