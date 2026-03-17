Дело возбудили после исчезновения 55-летнего мужчины на «Столбах»

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 56-летнего жителя Красноярска на территории национального парка «Красноярские Столбы». Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.
9 марта мужчина приехал к восточному входу в парк, оставил машину и направился к горе «Ермак». После этого на связь он больше не выходил. О пропаже в полицию сообщил знакомый.
Автомобиль пропавшего осмотрен, следов криминала не обнаружено. Расследование продолжается.
