Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело возбудили после исчезновения 55-летнего мужчины на «Столбах»

Сибиряк оставил машину около входа в парк и отправился к горе «Ермак».

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 56-летнего жителя Красноярска на территории национального парка «Красноярские Столбы». Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

9 марта мужчина приехал к восточному входу в парк, оставил машину и направился к горе «Ермак». После этого на связь он больше не выходил. О пропаже в полицию сообщил знакомый.

К масштабным поискам привлечены сотрудники МВД, МЧС, краевого учреждения «Спасатель», волонтёры и добровольцы. Труднодоступные участки обследуют с помощью беспилотников.

Автомобиль пропавшего осмотрен, следов криминала не обнаружено. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что на «Столбах» восьмые сутки ищут 55-летнего спецназовца.