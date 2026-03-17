Губерниев назвал главных претендентов на Кубок Гагарина. И это не Омск

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о главных претендентах на победу в Кубке Гагарина-2026. По его словам, несмотря на непредсказуемость чемпионата, основные фавориты турнира остаются те клубы, которые показали лучшие результаты в регулярном чемпионате.
«Наш чемпионат очень непредсказуемый. Думаю, любой клуб может у любого выиграть. Но главные претенденты всегда — лучшие в регулярке. Посмотрим, что покажут СКА и ЦСКА. Они пробуксовывали, но попали в плей-офф», — отметил Губерниев.
Он также выделил клубы «Локомотив», «Трактор» и магнитогорский «Металлург» как главных претендентов на победу в Кубке Гагарина.
Ранее стали известны все участники турнира, которые продолжат борьбу за титул. В Западной конференции это: «Локомотив», «Северсталь», минское «Динамо», ЦСКА, «Торпедо», СКА, московское «Динамо» и «Спартак».
В Восточной конференции за Кубок Гагарина будут бороться: «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» и «Сибирь».